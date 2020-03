Japanse minister: "Mogelijk zijn de Olympische Spelen later op het jaar"

Seiko Hashimoto, de Japanse minister voor Olympische Spelen, kwam in het Japanse parlement vertellen dat het contract tussen Tokio en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stipuleert dat de Spelen "in 2020" worden georganiseerd. "Dat kan dus geïnterpreteerd worden als een toestemming voor uitstel."

De Spelen in Tokio zijn gepland om op 24 juli te beginnen. "We doen er alles aan om te verzekeren dat de Spelen dan kunnen plaatsvinden", benadrukte Hashimoto.

Verschillende sportevenementen werden al geannuleerd of uitgesteld na de uitbraak van het coronavirus. Zo werd het WK atletiek indoor, dat van 13 tot 15 maart zou doorgaan in het Chinese Nanjing, verschoven naar 2021. Ook de Grote Prijs Formule 1 van China, voorzien op 19 april in Sjanghai, werd uitgesteld. In Japan is de voetbalcompetitie momenteel stilgelegd.