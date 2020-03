Chantal Blaak triomfeert na straffe solo, Kopecky sprint naar 3e plaats

Chantal Blaak (Boels-Dolmans) heeft voor de 3e keer in haar carrière de Memorial Roger Delhaye of de GP Samyn voor vrouwen op haar naam geschreven. De wereldkampioene uit 2017 zette een solo van meer dan 50 km op poten in de Waalse opener. Lotte Kopecky werd 3e en eerste Belgische.