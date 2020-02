VIDEO: Tim Merlier vliegt in Antalya naar zijn eerste seizoenszege

Voor Merlier was de Ronde van Antalya de eerste wegkoers van het seizoen. In de openingsetappe kwam hij niet tot sprinten, vandaag lukte het wel. Na 137km hield hij de Italiaan Filippo Fortin en de Duitser Lucas Carstensen met sprekend gemak achter zich in de sprint. Niet meteen de grootste namen, maar winnen is winnen.

De eindzege in de Ronde van Antalya is voor de Brit Maximilian Stedman. Israël Start-Up Nation was in Turkije de enige WorldTour-ploeg aan de start.