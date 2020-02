Diether Sweeck verlaat tweelingbroer Laurens en trekt naar Creafin-Fristads

Diether Sweeck trekt voor twee seizoenen naar Creafin-Fristads en poseerde trots met zijn toekomstig shirt en met ploegleider Bart Wellens.

"Het zal raar doen om volgend seizoen geen deel meer uit te maken van het team van mijn broer, maar ik kon deze gelegenheid niet laten liggen", legt Diether Sweeck uit. "Ik reed steeds maar in de schaduw van Laurens, wel binnenkort kan ik voor eigen rekening rijden."

"Bij Creafin-Fristads kom ik in een iets kleinere ploeg terecht. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal reden we met drie kopmannen. Bij Creafin-Fristads is die rol voor Gianni Vermeersch en mezelf. Ik kijk alvast uit naar deze nieuwe uitdaging."