Anthony Perez klopt Anthony Turgis in Ronde van de Haut Var

De Ronde van de Haut Var duurt dit seizoen 3 dagen en pakt uit met enkele klinkende namen. Thibaut Pinot, Romain Bardet, Nairo Quintana, Richie Porte, Michael Valgren, Benoît Cosnefroy en Sep Vanmarcke zijn een greep uit het deelnemersveld.

4 renners muisden er vandaag al snel vanonder: Anthony Perez (Cofidis), Anthony Turgis (Total-Direct Energie), Reinardt Janse van Rensburg (NTT) en Nigel Ellsay (Rally).

In de staart van de wedstrijd kwam Sean De Bie al vroeg in de problemen. Hij staakte even later de strijd.

Op het heuvelachtige parcours kreeg het peloton de kopgroep nooit meer in het vizier. Perez waagde zijn kans op 3 kilometer van de streep en sloeg een gaatje. Turgis kwam wel nog aanhaken, maar voor de zege kwam hij tekort. Perez is logischerwijze de eerste leider in de Haut Var.