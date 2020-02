De Coninck: "De visie van Atalanta is gewoon meer scoren dan goals slikken"

"Relatief onbekende namen, maar ze doen het toch"

"Ze zeggen altijd dat het kan spoken in Mestalla (waar op 10 maart de return gespeeld wordt, red), maar begin er maar eens aan als je nu 4-1 verloren hebt. Atalanta is ook altijd in staat om daar een doelpunt te maken. De Italianen zijn nog niet thuis, maar het wordt een moeilijk verhaal voor Valencia."

"Zowel de defensie van Valencia als die van Atalanta is wat mank, maar de aanval bij de Italianen is dan weer heel goed. Er spelen relatief onbekende namen, maar ze doen het toch maar. Al heeft Valencia gisteren ook zichzelf in de voet geschoten. Het wrong een aantal grote kansen de nek om en dat zal hen waarschijnlijk duur komen te staan."

"4-1 is al een hoge score, maar die had eigenlijk nog veel hoger kunnen zijn", opent De Coninck zijn betoog bij Proximus Sports.

"De backs zijn belangrijke pionnen in deze ploeg"

Atalanta staat vierde in de Serie A en laat nu ook mooie dingen zien in de Champions League, nota bene als debutant op het kampioenenbal. Wat is de kracht van dit elftal?

"Het is een ploeg zonder vedetten, maar iedereen weet heel goed wat hij moet doen. Coach Gasperini heeft er echt een systeem in geslepen. Achterin staat het wat wankel, maar Atalanta heeft een geweldige filosofie: meer scoren dan doelpunten tegen krijgen."

"De Argentijnse kapitein Papu Gómez (32) is een heel belangrijke speler voor deze ploeg. Hij trekt veel naar zich toe. Ook de backs zijn belangrijk in hun systeem. Het visier van de backs staat naar voor gericht. Kijk maar naar de Nederlander Hans Hateboer, die Timothy Castagne uit de basis houdt. Die scoort 2 keer tegen Valencia."

"Hun spel loont in Italië, want daar is het wat atypisch, en nu loont het ook in Europa. Het is toch wel mooi voor een klein ploegje -want zo mag je Atalanta toch wel noemen- dat het zich waarschijnlijk gaat plaatsen voor de kwartfinales."