Clement: "Eindelijk nog eens matchen waarin Club Brugge niets te verliezen heeft"

"Niet Mignolet tegen United, maar Club Brugge tegen United"

Simon Mignolet kreeg als ex-Liverpool-speler uiteraard wel wat vragen van de aanwezige Engelse pers. "Of ik spijt heb van mijn keuze? Ik wist dat Liverpool een heel goed seizoen zou draaien en prijzen zou pakken, maar ik wou elke week spelen. Hier kan dat. Het is leuk om nog eens tegen een Engelse club te spelen, maar het is morgen niet Mignolet tegen United. Het wordt helemaal anders dan met Liverpool tegen United, dit wordt een grote uitdaging voor Club Brugge."

"Iedereen kijkt ernaar uit. We zijn nog op drie fronten actief, dus we spelen veel matchen, maar dit wordt anders dan in de competitie of in de beker. In België komen ploegen naar Jan Breydel en passen ze zich aan aan ons spel. United komt vanuit zijn eigen sterkte naar hier. Het zal een verademing zijn voor de ploeg om ook zo eens te kunnen voetballen."

"Het is een kans voor de jongens om zich te meten met een topelftal in Europa. Tegen Real en PSG hebben we ons kunnen tonen, maar tegen een Engelse club wordt het nog intenser."

Heeft Club kansen om door te stoten? "We weten dat United favoriet is voor dit tweeluik, maar we kunnen wel iets in Europa. Ik denk niet dat United ons zal onderschatten. Het is belangrijk dat de thuismatch goed verloopt en dat we dan een finale kunnen spelen op Old Trafford. We moeten goed verdedigen en vanuit de organisatie spelen en dan op de counter een doelpunt meepikken."