Domper voor Alderweireld en co: Heung-Min Son out met armbreuk

Son liep het breukje op aan het begin van de wedstrijd in een duel met Ezri Konsa. Dat belette de 27-jarige aanvaller niet om de wedstrijd uit te spelen. De Zuid-Koreaan blonk zelfs uit met 2 doelpunten.

Vandaag werd beslist dat Son onder het mes moet. Daardoor zal hij enkele weken buiten strijd zijn. Hoelang precies is momenteel nog koffiedik kijken.

Vertonghen en Alderweireld zullen Son morgen alvast zeker moeten missen in CL-duel tegen Leipzig. Ook de Londense derby in Chelsea zaterdag komt te vroeg.



De blessure is een zure appel voor José Mourinho. Hij mist nu 2 sleutelspelers in zijn frontlinie. Harry Kane viel al eerder uit met een hamstringblessure.