De "ontdekker" van Standard-doelman Arnaud Bodart: "Hij heeft geen zwakke plekken"

"Ik zag een enorme groeimarge"

Philippe Vande Walle (58) was tot vorige zomer keeperstrainer bij Standard. "Ik mag het misschien niet op deze manier zeggen, maar ik heb Arnaud Bodart ontdekt toen ik bij Standard werkte", legt de ex-doelman uit aan onze redactie.

"Ik ging af en toe naar de jeugd kijken en ik vond dat hij potentieel had. Niet meteen morfologisch, want er werd altijd gezegd dat hij te klein en te mager was. Maar ik zag wel een enorme groeimarge."

"Ik heb hem ontdekt toen Aleksandar Jankovic (2016-2017) trainer was in Luik. Ik had voorgesteld om Arnaud mee te nemen met Guillaume Hubert en Jean-François Gillet op stage en sindsdien is hij niet meer uit de kern geweest."

Liet de doorbraak niet wat lang op zich wachten? "Ik vond dat hij vorig jaar al in de beker had kunnen spelen, maar Gillet is er ook nog en dat is niet de eerste de beste. Standard heeft nu een miskoop gedaan met Vanja Milinkovic-Savic en het is heel normaal dat Arnaud nu zijn kans krijgt als eerste doelman."