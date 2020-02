Frans (Beerschot): "1B is een van de zotste competities in Europa"

Hoeveel kans geeft Frans zijn club om de finale te spelen? "Daar wil ik niet over spreken. Ik kijk naar de volgende match. In deze competitie verandert elke week alles dus we moeten met de voeten op de grond blijven en blijven vechten. 1B is niet normaal. Het is een van de zotste reeksen van Europa. Maar dat maakt het ook leuk. Ik denk dat het wel genieten is."

Beerschot ging de zege uitgebreid vieren met de supporters. "De sfeer was prachtig dus zo'n zege wil je delen", vertelde Frans na de match. "Onze fans willen thuis zien dat we ervoor vechten en dat we druk vooruit zetten. Dan staan ze erachter en dat geeft je op het veld een boost. Op het einde kregen we het nog moeilijk en ook daar hebben zij ons rechtgehouden."

"Als we de finale nog kunnen vermijden, is dat een must"

Jan Van den Bergh scoorde tegen zijn ex-club een wereldgoal. "Het is al mijn 2e goal in 2 wedstrijden voor Oud-Heverlee Leuven. Elke goal die ik maak is mooi. En zo als deze maak ik ze niet veel. En dan nog hier op het Kiel, dat is speciaal. Het is alleen jammer dat ze niets oplevert natuurlijk."

Is de nederlaag hard aangekomen? "Dat is relatief. Het is jammer. We weten dat we het niet meer in eigen handen hebben. We hebben onszelf onder druk gezet voor de komende 2 matchen. Maar we zullen er vol voor blijven gaan. We gaan voor 6 op 6 en dan zien we wel waar we uitkomen. Iedereen moet nog punten pakken en in deze reeks is dat zeer moeilijk."

"Alles op de finalewedstrijden? Dat is zeker niet mijn gedachtengang. Ik heb met Beerschot al twee keer de finale gespeeld en dat is telkens mislukt, dus ik gok daar niet op. Als je die finale kan vermijden, is dat een must."