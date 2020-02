Jean-Pierre Janssens, ex-topspits van Union en Anderlecht, sterft op 82e

Janssens was een rechtervleugelaanvaller, die in 1953 op zijn 16e debuteerde in het eerste elftal van Union. In 1961 plukte de Brusselse concurrent uit Anderlecht hem weg.

Van 1961 tot 1964 maakte Janssens in 58 competitiewedstrijden 25 doelpunten voor Anderlecht, dat gecoacht werd door de legendarische trainer Pierre Sinibaldi. In 1962 en 1964 pakten Janssens en Anderlecht de titel.

Op 5 september 1962 schreef Janssens met Anderlecht geschiedenis door op Real Madrid 3-3 gelijk te spelen, Janssens maakte de 2-2. Thuis won Anderlecht de return, zodat het grote Real, dat van 1956 tot 1960 Europabeker I won en in 1962 verliezend finalist was, al in de 1/16e finales gewipt werd.

Ook voor Union maakte Janssens trouwens al een historische Europese goal in de Jaarbeursstedenbeker: in de heenmatch van de kwartfinale tegen Roma maakte hij thuis de 2-0. In Rome werd het in de return 1-1. Union stootte door naar de halve finale.

Na 1964 bleef hij op een lager niveau actief in het Brusselse bij Crossing Molenbeek, SCUP Jette, Ukkel Sport, La Forestoise, Léopold en tot slotte Union Namen.