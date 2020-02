"Monsterverbond" Harden-Westbrook maakt 78 punten, mijlpaal voor Williamson

Williamson scoort "carreer-high"

In het duel tussen Portland en New Orleans was Zion Williamson opnieuw de grote uitblinker. Hij vestigde een nieuwe mijlpaal in zijn carrière door 31 punten te maken. Hij deed dit seizoen, en dus in zijn jonge NBA-carrière, nog niet beter.

New Orleans won uiteindelijk met 117-138 tegen Portland. De ster van Portland Damian Lillard bleef steken op 20 punten. Net als zijn ploegmaat CJ McCollum. Portland staat voorlopig negende in het Westen. New Orleans pas 11e.