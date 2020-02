Jong geleerd is oud gedaan: wie herkent de Ieperse Belgian Cats?

Na de kwalificatie voor de Olympsiche Spelen gooide een fan van de Belgian Cats en meerbepaald van de Ieperse connectie enkele foto's van de tijd van toen op Twitter. U herkent de jonge bondscoach met zijn dochters en Emma Meesseman.

Kim Mestdagh reageerde op de foto met een emoji van een aapje dat zijn ogen bedekt: "Deze foto's zijn zeker ouder dan 10 jaar. Waarschijnlijk is het 12 of 13 jaar geleden." Kim is nu 29 jaar en 3 jaar ouder dan zus Hanne en Emma. Vader Mestdagh is 57 jaar.