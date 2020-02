Waarom tweedeklasser Mirandes Spaanse beker kan winnen: "Door het veld"

Verrassingen troef in de Copa del Rey, want Barcelona, Real, Valencia en Villarreal bogen vorige week het hoofd voor Granada, Sociedad, Bilbao en tweedeklasser Mirandes. "Het zou gen verrassing zijn als Mirandes de Spaanse beker wint", zegt Marca-journalist Oscar Badallo.

"Supporters kunnen spelers bijna aanraken in Mirandes"

In de laatste 13 edities ging de Spaanse beker 6 keer naar Barcelona, 2 keer naar Real Madrid, 2 keer naar Valencia, 2 keer naar Sevilla en 1 keer naar Atletico. Maar van al die Spaanse topteams is in de halve finales geen spoor meer. Bilbao en Sociedad stuurden respectievelijk Barcelona en Real naar huis. Granada knikkerde Valencia uit de beker en tweedeklasser Mirandes versloeg Villarreal met 4-2. Hoe was dit allemaal mogelijk? "Sinds dit seizoen is de speelformule veranderd in de Copa del Rey", zegt Marca-journalist Oscar Badallo. "In plaats van een heen- en terugmatch moesten de teams in 1 wedstrijd uitmaken wie naar de volgende ronde mocht doorstoten." "Bovendien werd die ene match gespeeld op het veld van het team uit de lagere klasse. Bij teams uit dezelfde klasse kwam er een loting aan te pas." "Mirandes klopte Celta de Vigo (2-1), Sevilla (3-1) en Villarreal (4-2) en het veld speelde daarbij telkens wel een rol. Mirandes heeft namelijk een klein veld, waardoor de supporters de spelers als het ware kunnen aanraken. De spelers horen ook veel beter de aanmoedigingen van de fans, een groot thuisvoordeel voor Mirandes." "Ook Atletico sneuvelde in de 1/8e finales op het veld van een klein team, namelijk derdeklasser Leonesa. Een ronde later kraakte datzelfde Leonesa pas na strafschoppen tegen Valencia."

De supporters zijn een geheim wapen van Mirandes.

"Sociedad wil thuis op z'n minst met 2-0 winnen tegen Mirandes"

Het is dus maar een kwestie van tijd totdat een "klein" team de Copa del Rey wint. "Ook omdat veel eersteklassers in de beker vaak niet hun beste spelers opstellen", zegt Marca-journalist Badallo, die Sociedad-watcher is. "Tegen Sociedad speelde Real zonder Casemiro, Isco en andere goede spelers, terwijl Sociedad met zijn sterkste opstelling aan de aftrap kwam. In 1 match kan dat fataal aflopen." In de halve finales speelt Bilbao deze week tegen Granada en Sociedad tegen Mirandes. In deze fase is er wel weer een heen- en terugmatch. "Toch zou het geen verrassing zijn als Mirandes de finale haalt. Als je teams als Sevilla en Villarreal kan uitschakelen, kan je ook Sociedad uit de beker stoten." "Bovendien schakelde Mirandes in 2004 Sociedad al eens uit na strafschoppen. In zijn thuismatch wil Sociedad nu op z'n minst met 2-0 winnen, want op het kleine veld van Mirandes wordt het een heel lastige partij."

Sociedad is op zijn hoede voor Mirandes.

"Januzaj zal deze zomer waarschijnlijk vertrekken bij Sociedad"

De Mirandes-spelers zullen bij Real Sociedad normaal Adnan Januzaj tegenkomen. "Januzaj is een heel goede speler", zegt de Marca-journalist. "Maar hij is vooral goed op training. In de wedstrijden is het allemaal veel minder." "Januzaj heeft veel snelheid en dribbelt goed, maar zijn laatste pass en zijn schoten komen vaak niet goed aan. Bovendien scoort hij niet veel." "Ik denk dat Januzaj tijdens de zomer zal vertrekken bij Sociedad. Januzaj heeft dit seizoen nog maar 4 keer gescoord. Dat is niet genoeg." "Real Sociedad laat veel jeugdspelers doorgroeien naar de eerste ploeg. Veel inkomende transfers zijn er niet. En als het spelers binnenhaalt, moeten het heel goede zijn. Januzaj speelt gewoon niet goed genoeg." "Als Januzaj vertrekt, zal Merquelanz, de beste speler van Mirandes, zijn plek komen innemen. Sociedad verhuurt Merquelanz dit seizoen aan Mirandes. tegen Villarreal gaf hij vorige week nog 3 assists in de Spaanse beker."