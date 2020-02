Wietse Bosmans over nieuwe WB-regel: "Een kaakslag voor renner zoals ik"

Bosmans: "Deze regel is niet de juiste stap"

Van Zweden over Slovakije tot Spanje en Polen. Wietse Bosmans reisde tijdens de eerste crossmaanden heel Europa door om punten te sprokkelen zodat hij startrecht kreeg voor de Wereldbeker. Want de top 50 van de UCI-ranking mag deelnemen aan WB-crossen.

In Hoogerheide zag Bosmans zijn inspanningen beloond en reed hij de Wereldbekerwedstrijd uit. Maar volgens Wielerflits verandert het reglement: maximaal 12 Belgen zullen nog kunnen starten in een Wereldbekercross, terwijl dat er in Hoogerheide bijvoorbeeld nog 20 waren.

Dat is slecht nieuws voor veldrijders à la Wietse Bosmans, Diether Sweeck, Jim Aernouts en Nicolas Cleppe.

"Ik ben voor vernieuwing en innovaties die onze sport ten goede komen," reageert Wietse Bosmans. "Maar de nieuwe regel vind ik een erg jammere zaak."

"Volgens de nieuwe regel mogen enkel nog de 8 beste Belgen op de UCI-ranking en 4 geselecteerden door de bondscoach meedoen aan een Wereldbekerwedstrijd. Ook al ga ik ervanuit dat ik tot de 12 beste Belgische veldrijders behoor, vind ik deze regel niet de juiste stap."

"Een renner zoals ik investeerde de laatste jaren veel tijd, energie en geld om in de top 50 te komen. Het is dan ook een kaakslag om te merken dat de regelgeving plots verandert. Zeker nu ik na lang vechten in de top 50 ben beland."