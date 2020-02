100 miljoen geboden voor voetbalcontract, maar verdeelsleutel is struikelblok

François ergert zich wel aan het gebrek aan solidariteit onder de clubs. Wellicht is er een tweespalt tussen de grote en de kleine clubs. "Ik heb soms het gevoel dat het steeds moeilijker is om het algemene belang boven het eigenbelang te stellen. Maar zo'n aanbieding kun je niet weigeren."

Wat dat laatste betreft knelt het schoentje nog wat. "Er is nog geen akkoord, dus we konden de rechten nog niet toekennen. Daarom is de beslissing uitgesteld tot 21 februari."

"Ik kan bevestigen dat het door ons gevraagde bedrag van 100 miljoen euro is geboden en zelfs overschreden", zegt CEO Pierre François. Het zou voor het livepakket om 2 partijen gaan: de telecomoperatoren, die de rechten nu in handen hebben, en Eleven Sports. "Er moet alleen een unaniem akkoord zijn tussen alle clubs, ook over de onderlinge verdeelsleutel."

De voorzitters van de eersteklasseclubs zaten sinds vanochtend samen in een hotel in Brussel. Pas na 19 uur - de vertegenwoordigers van Gent en Anderlecht hadden de vergadering iets eerder verlaten om hun onderlinge match niet te missen - kwamen de hoofdrolspelers naar buiten.

VIDEO: Voetbalcontract opnieuw niet toegewezen

Voorzitter Croonen: "Niet in ruzie uit elkaar gegaan"

Pierre François eindigde zijn uitleg met een verdoken sneer naar voorzitter Peter Croonen. "Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de vorige voorzitter, Roger Vanden Stock, de capaciteit had om de partijen te enthousiasmeren. Dat ontbreekt nu."

"Het is in het verleden ook al moeilijk geweest", repliceert Croonen zelf. "Maar we zijn er altijd uitgekomen. Ik ga ervan uit dat het deze keer ook zal lukken."

"Iedereen heeft al respectvolle stappen in elkaars richting gezet, maar we staan nu nog te ver van elkaar. We zijn niet in ruzie uit elkaar gegaan, wel met ontgoocheling. Maar we hebben nu 2 weken om voort te werken. Er zal de komende dagen heel wat over en weer gesproken worden."