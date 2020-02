Heroes Den Bosch sluit werkloze Ordane Kanda in de armen

Ordane Kanda is vertrouwd met de Nederlandse basketbalcompetitie. Hij speelde er twee jaar bij Rotterdam en werd in 2018 topschutter in Nederland. Na een periode bij Mechelen maakte hij vorige zomer de overstap naar Charleroi, maar daar kon hij niet overtuigen. De spelverdeler is zeer tevreden met de nieuwe uitdaging die hij in 's Hertogenbosch vindt.

"Door omstandigheden bracht dit seizoen in Charleroi de club en mijzelf niet wat we ervan gehoopt hadden. Heroes is een prachtige club, ik ga er alles aan doen mijn steentje bij te dragen aan de verdere groei van dit mooie team", zegt Kanda, die een maand de tijd heeft om zich te bewijzen. Na februari wordt gekeken naar een eventueel vervolg.