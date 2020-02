Dokter Ferrari: "Ik heb al meer dan 10 jaar geen contact met Astana-renners"

Gisteren onthulden Deense en Noorse media dat Jakob Fuglsang en Aleksej Loetsenko contact hebben met dopingdokter Michele Ferrari, die levenslang geschorst is.

De Deense en Noorse media melden dat ze een rapport hebben ingekeken van antidopingorganisatie CADF. Daarin staat volgens hen dat Ferrari een bezoek heeft gebracht aan Astana-renners tijdens de Ronde van Catalonië vorig jaar. Zijn uitvalsbasis zou Lugano zijn.

In het rapport staat volgens de media ook dat Ferrari onlangs Fuglsang ontmoet heeft in Nice en/of Monaco. En dat Loetsenko ook eens aanwezig was tijdens een van de ontmoetingen.



De Deense en Noorse media spraken ook met "insiders" die zeggen dat ze Fuglsang gezien hebben met Ferrari in Nice. Fuglsang trainde toen achter een motor waarop de Italiaanse dokter zat.

Maar op zijn eigen website 53x12 heeft Ferrari alle verhalen stuk voor stuk weerlegd: