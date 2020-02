Internazionale wekenlang zonder doelman Handanovic door vingerblessure

Het is nog niet duidelijk hoelang Handanovic buiten strijd zal zijn, maar deze blessure komt heel ongelegen voor Inter. De ploeg van Romelu Lukaku volgt momenteel op drie punten van leider Juventus in de Serie A en doet volop mee in de titelstrijd.

Met Handanovic onder de lat hebben de Nerazzurri de beste verdediging in de competitie. Ze slikten amper 18 doelpunten in 22 matchen. Door zijn blessure miste de Sloveense doelman al de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Udinese, die werd gewonnen dankzij twee goals van Lukaku. Handanovic werd vervangen door Danielle Padelli.

Komend weekend staat de Milanese derby op het programma in Italië. Handanovic zal het duel sowieso aan zich voorbij moeten laten gaan. Inter zal de komende weken op dagelijkse basis zijn blessure evalueren.