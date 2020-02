Lianne Tan verovert 11e Belgische titel, Marijn Put wint bij de mannen

Lianne Tan maakte haar favorietenrol waar bij de vrouwen. In de finale was ze met 21-13 en 21-11 duidelijk te sterk voor tweede reekshoofd Clara Lassaux. Het hoofddoel voor Tan dit jaar is kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio.

Bij de mannen liet Lianne Tans broer Yuhan verstek gaan met een blessure. Naast de titelverdediger moest ook 1e reekshoofd Maxime Moreels afzeggen. De Belgische kampioen van 2018 was ziek. In een open titelstrijd was het Marijn Put die het laken naar zich toe trok. Hij versloeg Elias Bracke met twee keer 21-12.