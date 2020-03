Esporters in opmars bij KV Mechelen: "Ze trainen een pak meer dan onze profs"

Anderlecht en KV Mechelen hebben sinds dit jaar niet alleen een esportsteam in FIFA, maar ook eentje dat League Of Legends speelt. Daar wilden we graag het fijne van weten. Daarom brachten we samen met Eefje Depoortere een bezoekje aan de mannen van geel en rood.

"Een post op Twitter wekte mijn interesse", zegt Joël Gonzalez over zijn eerste contact met het League of Legends-team van KV Mechelen. Hij neemt de positie van jungler in binnen het team.

"Het was ook redelijk snel in orde toen we vertelden over onze historiek en onze ranking in het spel", vult Thomas De Cock (midlaner) aan. Ik vind het interessant om bij een ploeg te spelen die een band heeft met sport in het algemeen, zo kunnen we het niveau van esports in België hoger brengen."

"Het is allemaal begonnen met de Pro League"

Geoffrey Vanherck (marketing KV Mechelen): "Het is allemaal begonnen vanuit de Pro League. We werden verplicht om deel te nemen aan de ePro League, een FIFA-competitie tussen de profclubs van eerste klasse. Van daaruit zijn we gaan nadenken hoe we esports een plaats konden geven bij KV Mechelen." "Veel van onze voetbalfans zijn met gaming bezig en wij zoeken naar manieren om onze fans te bereiken buiten het voetbal, van maandag tot vrijdag. Dan is de link snel gelegd. Bovendien zijn jongeren bezig met meer dan alleen FIFA. Vandaar onze keuze voor League of Legends."



Een boost voor esports in België

Jasper De Belder (analist van het team): "Ik denk dat het een grote boost is voor esports. Op deze manier bereiken we mensen die we anders niet zouden bereiken. Ze zien gelijkenissen tussen esports en gewone sport. Het kan ook de ogen openen van mensen die hun kinderen de hele dag zien gamen. Ze zien nu dat er wel degelijk serieuze instanties achter zitten." "Ik maak er ook werk van om bij de overheid aan te kaarten dat onze spelers - net als topsporters - ondersteund moeten worden. Alleen zo kunnen ze groeien. In Azië zijn esporters wereldsterren."

Die gasten zijn er heel hard mee bezig. Ze trainen zelfs een pak meer dan onze profs Geoffrey Vanherck ( Marketing KV Mechelen)

Esports en gaming wordt vaak in verband gebracht met zwaarlijvigheid en een ongezonde levenstijl. "Maar die tijd is voorbij.", zegt Jasper. "Veel teams leggen tegenwoordig de nadruk op het fysieke. Hun spelers moeten gezond zijn, ze moeten naast het gamen ook aan sport doen. Het standaard beeld van de zweterige gamer is voorbij." Het laatste woord is voor marketing-coördinator Geoffrey Vanherck: "Die gasten nemen het heel ernstig en zijn er heel veel mee bezig. Ze trainen ook een pak meer dan onze profs."

Toch blijven de ambities voorlopig eerder bescheiden: "Laat ons zeggen dat we dit jaar op plaats 3 à 4 willen eindigen. Daarna willen we de referentie worden en meedoen voor de prijzen. Over enkele jaren moeten er ook nog enkele games bijkomen."