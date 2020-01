Heeft Standard Sint-Truiden opgelicht bij transfer van Edmilson?

5 miljoen euro van Fiorentina

Sint-Truiden geraakt nòg meer gealarmeerd wanneer een andere makelaar verklaart dat het vreemd is dat Standard een bod van twee miljoen uit Qatar heeft aanvaard, terwijl er een andere, prestigieuzere club (Fiorentina) was die vijf miljoen wilde betalen.

Wanneer in de zomer van 2018 Edmilson naar Qatar verhuist, is dat volgens Standard voor een bedrag van twee miljoen euro. Bij Sint-Truiden reageren ze vol ongeloof: een flankaanvaller van 22 jaar die elf goals heeft gemaakt en vijf assists heeft uitgedeeld, de beker heeft gewonnen en vicekampioen is geworden? Dat is volstrekt onmogelijk en op Stayen vermoeden ze dat ze opgelicht worden.

2,5 jaar later is Edmilson klaar voor een stap naar het buitenland. Venanzi heeft dan al herhaaldelijk geprobeerd om die bewuste 40% af te kopen en zo 100 procent eigenaar te worden van Edmilson, maar Takayuki Tateishi, de CEO van Sint-Truiden, weigert.

In januari 2016 verhuist Junior Edmilson van Sint-Truiden naar Standard. In de overeenkomst staat dat STVV bij een eventuele doorverkoop recht heeft op 40% van de meerwaarde, boven de 1,2 miljoen die de Rouches betalen.

Boete, transferverbod of uitsluiting?

Sport/Voetbalmagazine heeft nu ontdekt dat er naast de transferovereenkomst nog een andere deal gesloten is. De club uit Qatar betaalde 3,2 miljoen euro voor een samenwerkingsakkoord waarbij Standard in januari 2019 op winterstage zou komen in Doha.

Dat is niet enkel een onrealistisch hoog bedrag, Standard is finaal naar Marbella getrokken en niet naar Doha. Waarmee de Luikenaars in één keer hun ‘alibi’ in de prullenmand gooien.

In mailverkeer tussen Standard en Al Duhail is er in het kader van de transfer ook sprake van akkoordeN en bedragEN, meervoud dus. De conclusie is dat Standard bovenop de officiële 2 miljoen ook nog 3,2 miljoen ontving en het totale transferbedrag voor Edmilson dus 5,2 miljoen bedraagt. En dus heeft Sint-Truiden recht op 1,6 miljoen en niet de nu ontvangen 320.000 euro, een verschil van 1,28 miljoen!

Het is pas in het najaar, wanneer Standard probeert om een deal over Edmilson te verstoppen tussen een paar andere nog af te handelen overeenkomsten met Sint-Truiden (De Sart, Pirard ...), dat de club besluit om verdere stappen te zetten. Intussen doet Standard allerlei pogingen om die 3,2 miljoen te rechtvaardigen.

Deze winter trekken de U21 naar Doha – maar in de deal stond een stage van de A-ploeg in januari 2019 ... – en tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht verschijnt langs het veld op Sclessin ineens publiciteit voor... Al Duhail SC, een voetbalclub uit Qatar dus.

Behalve een klacht bij het parket van Hasselt, zal Sint-Truiden ook een klacht bij de FIFA indienen. De mogelijke straffen daar zijn een boete voor Standard, een transferverbod of zelfs uitsluiting van internationale competities.