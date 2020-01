Zweed Goop laat Face Time Bourbon naar zege draven in 100e Prix d'Amérique

De Prix d'Amérique geldt als een van de bekendste wedstrijden in het drafrennen, maar kreeg in België nog wat meer weerklank na de zeges van onze landgenoot Jos Verbeeck.

Dit jaar werd in Vincennes al de 100e editie van deze wedstrijd gereden. Titelverdediger Jean-Michel Bazire vormde opnieuw een koppel met Belina Josselyn. Samen met de andere raspaarden Davidson du Pont (met Franck Ouvrie) en Face Time Bourbon gingen ze de laatste rechte lijn in.

Davidson du Pont was de grote favoriet van de bookmakers, maar toch werd hij in de sprint geklopt door Face Time Bourbon, die 2 lengten voorsprong had. Voor de Zweed is het na 2018 zijn 2e overwinning in de Prix d'Amérique, toen wel op Ready Express.

De overwinning levert hem en de Italiaanse renstal Scuderia Bivans 405.000 euro op.