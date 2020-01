Stefan over zoon Liam Everts: "Vroeg of laat kan hij voor een wereldtitel rijden"

Zonen die in de voetsporen willen treden van hun succesvolle vaders: naast veldrijder Thibau Nys (17) is er met motorcrosser Liam Everts (15) nog zo'n jonge diamant die maar wat graag het palmares van zijn vader wil benaderen. Sporza sprak met Stefan Everts over de carrièreplanning van zijn zoon en de toekomst van de Belgische motorcross.

"Ik wil niet te snel vooruit gaan met Liam"

2019 is een hels jaar geweest voor 10-voudig wereldkampioen Stefan Everts na zijn malaria-aanval, maar ondanks alle ellende heeft zoon Liam Everts "grote stappen gezet", vertelt Everts senior. "Vorig jaar was hij in zijn rookieseizoen bij de 125cc een van de jongste, kleinste en lichtste deelnemers. Maar Liam is enorm gegroeid en is wat zwaarder geworden. Hij heeft een goeie winter gehad en zijn inzet is enorm. Hij is gemotiveerd om een goed seizoen te rijden", vertelt vader Everts over zijn zoon en poulain. Is Liam Everts dan dé toekomst van de Belgische motorcross? Of gaat die stelling een brug te ver? "Iedereen zegt dat en dus kunnen we daar niet omheen. Hij heeft het van geen vreemden. Het zit er in, maar bijvoorbeeld een blessure kan heel veel veranderen." "Ik verwacht wel dat hij er vroeg of laat kan staan om voor een wereldtitel te rijden. Maar ik wil vooral niet te snel vooruit gaan. Dan bekoop je dat toch met een blessure en dat moet je op deze leeftijd vermijden. Je moet progressief kunnen werken." Everts jr. moet zijn carrière als topsporter voorlopig nog combineren met het schoolwerk. "Hij doet dat met de examencommissie en thuisleren. Deze winter heeft hij al heel veel examens kunnen doen. Hij doet heel hard zijn best en wil dat zo snel mogelijk afgehandeld hebben. Het is de bedoeling om eind dit jaar het schoolwerk af te hebben."

"Ik hoef niet hard te zijn, want Liam is hard voor zichzelf"

De buitenwereld verlangt naar een nieuwe Belgische motorcrosstopper. Op welke termijn zou Liam Everts de aansluiting met de wereldtop kunnen maken? "Dat kan misschien 2 à 3 jaar duren, afhankelijk van hoe hij zich ontwikkelt", schetst vader Everts. "Hij is nu 15 jaar en zit volop in zijn puberteit. We hebben er nog niet zoveel van gemerkt, maar hij wordt een jongeman. Dit seizoen rijdt hij nog het Europese 125cc-kampioenschap en zal hij ook al enkele wedstrijden in de 250cc-klasse rijden als voorbereiding op volgend seizoen." Is papa Stefan een harde coach voor de jongste telg van de generatie Everts? "Ik hoef niet hard te zijn, want Liam is hard voor zichzelf. Hij is niet bang om zich moe te maken." "Onze communicatie is alleszins enorm vooruitgegaan. We hebben met een sportpsycholoog samengewerkt en die heeft ons veel bijgebracht. Ik besef de risico's van het vak en ik probeer de gulden middenweg te vinden in mijn communicatie." "Het is natuurlijk ook heel fijn om dit als vader en zoon samen te kunnen beleven. Zijn inzet is fantastisch. Hij heeft enorm veel ambitie en wil er vroeg of laat staan."

"De tijden met meerdere kampioenen komen nooit meer terug"