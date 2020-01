Betsema: "Toegelaten voedingssupplement was vervuild"

"Hopelijk is dit een leerzame les voor mijn collega-sporters"

Betsema laat weten dat ze besloten heeft akkoord te gaan met bovengenoemende sancties."Sporters blijven volgens het systeem altijd zelf verantwoordelijk voor wat er in hun lichaam komt, maar ik heb nooit bewust doping genomen. Dat bevestigt de UCI ook, dat is vastgesteld uit onderzoek. Maar of je er iets aan kunt doen of niet: je krijgt een straf. In dit geval is dat dus een schorsing van 6 maanden", zegt Betsema.

De afwijkende waarden blijken te maken te hebben met een voedingssuplement waarin contaminatie was opgetreden. Betsema had een toegelaten product uit een apotheek in België verkregen, maar daar bleken vervuilde stoffen in te zitten (DAE-vervuiling van 0,37%). Afgelopen vrijdag nam de UCI contact op met de Nederlandse renster met een voorstel van consequenties en sancties:

In april 2019 werd Denise Betsema op non-actief gezet na een positieve test op anabole steroïden. Zowel in Hoogerheide (27 januari 2019) als in Middelkerke (16 februari 2019) liep ze tegen de lamp. De Nederlandse renster bleef altijd haar onschuld uitschreeuwen en heeft nu haar gram gehaald bij de UCI.

"Het is tijd om dit hoofdstuk af te sluiten en weer wedstrijd te gaan fietsen, want dat is wat ik het liefste doe", vertelt een geëmotioneerde Betsema.

"Hopelijk is dit een leerzame les voor mijn collega-supporters. Deze nachtmerrie wens ik niemand toe. Ik heb in deze periode heel veel steun gehad van vrienden, familie, fans en de ploeg."

Het is het einde van een heel zware periode voor de veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Mijn hele wereld is vorig jaar ingestort. Ik heb me maandenlang heel machteloos en verdrietig gevoeld. Je weet dat je niets fout hebt gedaan en dat wil je graag bewijzen."

Betsema: "Onwijs blij dat ik deze nachtmerrie mag afsluiten"

Rentree nu zaterdag in Zonnebeke

Zaterdag verschijnt Denise Betsema na bijna één jaar afwezigheid opnieuw in het veld. Ze start in Zonnebeke. Verwacht Betsema met open armen ontvangen te worden in het crosswereldje?

"Dat weet ik niet. Ik heb steun gehad van sommige collega's, maar ook minder leuke woorden te horen gekregen. Ik concentreer me vooral op het leuke element ervan."

"Het is wel jammer dat het proces zo lang geduurd heeft, want door die schorsing van 6 maanden ingaand in april, had ik eigenlijk al van oktober opnieuw kunnen crossen. Ik vraag me natuurlijk wel af waarom het allemaal niet sneller is kunnen gaan, maar ik ben niet boos op de UCI. Dit is hoe ze handelen, dat zijn de regels. Ik ben vooral heel bij dat ik nu weer mag fietsen."

"Ik ben altijd blijven trainen en daar heb ik veel aan gehad. Hopelijk is de vorm goed zaterdag. Vanuit die cross gaan we verder kijken wat er nog mogelijk is de rest van het seizoen."