Fietsers willen steeds meer opvallen: "Zelfs al is het met kerstboomverlichting!"

Fietsen is populairder dan ooit, dat konden we afgelopen weekend vaststellen in Kortrijk op de fietsbeurs Velofollies. Met de explosieve groei van het aantal mensen dat zich met de fiets, elektrische fiets of speed-pedelec verplaatst, stijgt ook het aantal fietsongevallen en klinkt de vraag naar meer veiligheid op de fiets steeds luider.

Mensen bewust maken van de gevaren en de regels

"Je leest het elke dag in de krant, meer fietsers en meer ongevallen. Daarom zijn wij gestart met het geven van sessies omtrent fietsveiligheid bij bedrijven, zodat werknemers die instappen in een fietsleaseverhaal goed voorbereid zijn in het dagelijks verkeer." Aan het woord is Rembrand Neyrinckx van wielermagazine vivocyclo.com, die samen met z'n partner Marc Peeters van fietsongeval.be met de sessies is begonnen. "Het is een vorm van bewustwording, want elke bedrijfsleider wil dat zijn werknemers veilig op het werk geraken. Als je met de auto komt, ben je beschermd door een ijzeren kooi. Maar op de fiets ben je kwetsbaarder en de bedrijven willen niet graag dat mensen uitvallen door ongevallen. Daarom willen ze deze sessies laten volgen." "De opleiding beslaat een 10-tal onderwerpen gaande van wegcode, zichtbaarheid, fietsattitude enz... In een drietal uur werken we interactief met de mensen en laten we ze

vooral uit eigen ervaring spreken. Uiteraard komt ook de wegcode, die vaak anders is voor speed-pedelecs, ter sprake." Voorlopig worden er nog geen praktijktesten aangeboden. "De praktijktesten worden door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde gegeven waar we nauw mee samenwerken, maar we denken erover na om het ook in ons pakket te integreren."

Rembrand Neyrinckx, vivocyclo.com

"Veiligheid en fluo is nu algemeen aanvaard"

Wie veiligheid zegt op de fiets, zegt opvallen in het verkeer. Peter Lievens van de Belgische firma WOWOW, die gespecialiseerd is in reflecterende producten voor de zwakke weggebruiker, merkt op dat de vraag naar zijn producten enorm stijgt. "Wij merken bij ons bedrijf een omzetstijging van 57% in Europa door het stijgend aantal fietsers. Zowel in de kledij voor woon-werkverkeer, het racesegment als in veiligheid voor kinderen, zien wij sterke groei." "Veiligheid en fluo is nu algemeen aanvaard bij de bevolking. De mensen willen in stijl veilig onderweg zijn. Veel merken gebruiken fluo als fashionkleur, maar bij ons komt de veiligheidscomponent erbij. Wij gebruiken technologieën uit de autoindustrie, waardoor de drager van ons product zowel overdag als 's nachts beter zichtbaar is."

De drager van ons product is zowel overdag als ’s nachts beter zichtbaar. Peter Lievens, WOWOW

De nieuwste technologieën hebben intussen hun weg gevonden naar de wielerkledij. "Ook wij volgen de trend van de led-verlichting in kledij. Wij hebben nu jassen waarin USB-oplaadbare ledverlichting is verwerkt." "Het is belangrijker dat je snel gezien wordt omdat de automobilisten nog niet goed de snelheid van de pedelecs kunnen inschatten en daar helpt de verlichting extra bij."

Peter Lievens, oprichter van WOWOW België

"Mensen willen met een gerust hart fietsen"

Ook op de stand van Torch horen we eenzelfde verhaal. "Iedereen wil zichtbaar zijn! Mensen zoeken naar de ultieme verlichting, al is het kerstboomverlichting, het maakt niet meer uit, maar liefst wel in stijl. Leuk, stijlvol, en plezant om te dragen, maar functioneel." "Er is een verandering in de markt zichtbaar. Mensen geven veel geld uit aan een fiets of een pedelec, tot 6.000 euro en zelfs meer. Diezelfde mensen willen accessoires die erbij passen. Helmen met ingebouwde verlichting en knipperlichten voor op het stuur zijn geen gadgets meer. Ze laten je toe om op te vallen en je plaats op te eisen in het verkeer." "Hier op de beurs voel je de fiets. Mensen die de fiets dagelijks gebruiken, de pendelaars en de schoolgaande kinderen weten dat de toekomst niet de auto is, maar de fiets. In mijn tijd was mijn auto mijn vrijheid, maar door de files is dat een last geworden." "Mensen willen vooruit, ze willen plezier hebben, buiten zijn, sportief zijn en met al deze nieuwe producten ben je veilig in het verkeer."