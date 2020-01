Van Herck: "Verwacht zelfde scenario als vorig jaar in de grandslamtoernooien"

Voor Serena Williams wordt het in Melbourne Park opnieuw een afspraak met de geschiedenis. Ze kan er haar 24e grandslamtitel winnen en zo het record van Margaret Court (waar ze al een tijdje op jaagt) evenaren.

Williams lijkt in elk geval over de goede vorm te beschikken, want vorige week won ze voor het eerst in 3 jaar nog eens een toernooi.

"Dat was heel belangrijk voor mij", zegt Williams. "Ik wil daarop voortbouwen. Dat was natuurlijk weer een goede stap in de richting naar mijn volgende grote doel in Melbourne."