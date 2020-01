Geen Tirreno voor Van der Poel, wel uitnodiging voor Strade en Sanremo

Omdat Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, geen WorldTour-licentie heeft, is het voor deelname aan de grote koersen afhankelijk van de goodwill van de verschillende organisatoren.

Volgens de huidige planning begint Van der Poel zijn seizoen in de Ronde van de Algarve, om daarna een Italiaans luik aan te snijden, met de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo.

Dat programma zal een beetje omgegooid moeten worden, want Alpecin - volgens organisator RCS nog altijd "Corendon" - kreeg enkel een uitnodiging voor de Italiaanse eendagskoersen en dus niet voor rittenkoers Tirreno-Adriatico. Van der Poel en co zullen dus een alternatief programma moeten zoeken om de 2 koersen in de Laars te overbruggen.

Ook Circus-Wanty kreeg enkel een wildcard voor de eendagskoersen en niet voor de Tirreno.