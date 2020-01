Nederlandse motorrijder in kritieke toestand na val in voorlaatste Dakar-rit

Op de voorlaatste dag van de Dakar-rally kregen de deelnemers een 379 km lange etappe voorgeschoteld van Shubaytah naar Haradh. Straver, bezig aan zijn 3e Dakar-rally, passeerde nog aan het tweede tussenpunt, maar kwam daarna met een relatief beperkte snelheid ten val.

De Nederlander viel heel ongelukkig en brak daarbij een nekwervel. Zijn echtgenote, die al aanwezig was in Saudi-Arabië om vrijdag haar man te verwelkomen aan de finish, vertelt aan motorsport.com dat Straver 10 minuten geen hartslag had en ter plaatse gereanimeerd werd door de hulpdiensten. Daarna werd hij per helikopter overgevlogen naar een ziekenhuis in Riyad.

Collega-motorrijder Paul Spierings vertelde aan de Nederlandse journalist Twan Spierts over de etappe van vandaag. "De omstandigheden waren echt niet normaal. Het was echt levensgevaarlijk. Ik heb de voorbije dagen samen met Edwin gereden. Dit nieuws is balen, want het is eigenlijk nog maar één dagje", klinkt het.

De val van Edwin Straver is niet het eerste zware ongeluk in deze Dakar. Zondag overleefde de Portugese motorrijder Paulo Gonçalves een zware val niet.