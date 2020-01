Juniorewereldkampioen wildwaterkajak is een Belg: "Kreeg het met de paplepel mee"

"Op stage compenseren we gebrek aan zuivere techniek"

"In België zijn de Ardennen een goede plaats om te oefenen. In de buurt van Dinant en Anseremme vinden we een goed parcours op de Lesse. Maar ook in Luxemburg, Frankrijk of Duitsland zijn er genoeg trainingsplekken met wildwater."

Thuis traint Meersmans op vlakwater. Toch heeft de Belg genoeg ervaring met sterke stroming. "Mijn vader en ik trekken geregeld op stage naar het buitenland, waar we dan echt kunnen trainen in wildwater. Op die stages compenseren we ons gebrek aan zuivere techniek”, vertelt de kajakker.

Aan wildwaterkajak doen in België, het kan. Dat bewijst Kilian Meersmans, die de sport leerde kennen van jongs af aan: "Ik ben opgegroeid met de kajak. Mijn vader, Hans Meersmans, was ook een uitstekend kajakker. Ik zat als baby al geregeld mee in de kajak en heb het dus met de paplepel meegekregen."

"In het buitenland zijn de trajecten veel straffer"

Bij de wedstrijden wildwaterkajak bestaan er 2 disciplines, de sprint en de klassieke afstand. "De sprint duurt ongeveer een minuut, de klassieke afstand een kwartier of 20 minuten. Het principe is steeds hetzelfde. Iedereen legt apart tegen de klok de gevraagde afstand af en de snelste tijd wint", vertelt Kilian Meersmans.

De sport klinkt spectaculair en gevaarlijk, maar dat jaagt de 18-jarige Belg geen schrik aan: "In België is er eigenlijk geen enkel gevaar. In het buitenland zijn de trajecten veel straffer natuurlijk. In Slovenië, in de Soca-vallei, valt regelmatig een dode wanneer een boot in de onbevaarbare zone terechtkomt."

"Je mag zeker ons land niet onderschatten in de discipline", verzekert Meersmans. "We hebben al veel goede atleten gehad, zoals Maxime Richard, Bram Sikkens, Guy De Prins en mijn papa. Nu zijn de sterke landen Frankrijk, Duitsland, Tsjechië en Bosnië. Slovenië is ijzersterk in de sprint."