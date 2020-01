Italiaans toptalent Zaniolo moet het EK uit zijn hoofd zetten

Zaniolo liep de blessure halfweg de eerste helft op na een duel met Adrien Rabiot en Matthijs de Ligt van Juventus.

Op het eerste gezicht leek het een vrij onschuldig contact met de Nederlandse verdediger, maar de reactie van Zaniolo verraadde meteen dat het ernstig was.

Meteen na de wedstrijd maakte Roma bekend dat Zaniolo de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd heeft en ook een meniscusletsel opliep.

Zo lijkt het seizoen er nu al op te zitten voor Zaniolo, het 20-jarige toptalent in het middenveld van Roma. Zaniolo had op het EK van komende zomer een belangrijke rol moeten vertolken in de Italiaanse ploeg, maar meer dan waarschijnlijk zal hij daar niet in actie kunnen komen. Zijn onbeschikbaarheid wordt op een half jaar geschat.