"Op Laurens kun je niet kwaad worden, maar hopelijk heeft hij nu wat meer zelfvertrouwen"

"Ik ben heel tevreden, vooral voor de familie-Sweeck", zegt Marc Herremans. "Een kleine maand geleden zaten we nog allemaal op de begrafenis van zijn grootvader, nu is er die Belgische titel. Van de hel naar de hemel is leuker dan omgekeerd."

Herremans is de coach van Sweeck, maar zelf noemt hij het "een vriendschap". "Topsport is soms keihard, maar voor mij is vriendschap meer waard dan wat dan ook. Laurens weet na al die jaren zelf al goed hoe hij moet trainen, maar toch hebben we nog altijd veel contact. Ik moet hem vooral duidelijk maken dat hij veel capaciteiten heeft."

"Laurens is een superbrave jongen, maar dat is niet altijd een voordeel in een wedstrijd. Ik probeer ervoor te zorgen dat hij als een leeuw aan de start komt. Zo had ik de voorbije week bijna dagelijks contact motivatiefilmpjes met boksers of MMA'ers, iets waar hij een grote fan van is, doorgestuurd. De boodschap was: je moet blijven vechten, het is nooit voorbij tot het echt voorbij is."