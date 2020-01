Wuyts: "Men vergeet dat Riis ook enorme capaciteiten had als ploegleider en manager"

"Als men nu scherp oordeelt, dan had men dat destijds al moeten doen"

Je hebt de renner Bjarne Riis gehad, waarvan bewezen is dat hij zijn behaalde niveau niet op grond van zijn basistalent kon halen, maar wel door een surplus aan epo. Hij heeft de boel belazerd en daar heeft hij een prijs voor betaald. Hij is zelf tot dat inzicht gekomen, heeft gezegd dat hij een valsspeler was en heeft zijn Tourzege van 1996 teruggegeven.

In een tweede fase is er dan de ploegleider en ploegmanager geweest. Als men nu scherp oordeelt over Riis, dan vind ik dat men dat destijds al had moeten doen. En dat heb ik in die periode in grote mate gemist.

Riis is de man geweest achter de successen van Fabian Cancellara, de man die Nick Nuyens aan zijn Ronde van Vlaanderen heeft geholpen, de man die met Alberto Contador de Vuelta heeft gewonnen. Hij was een soort goeroe die met zijn psychologische impact erin geslaagd is om meer uit toppers te halen dan zij op dat moment voor mogelijk achtten.

Hij heeft ook een aantal renners in contact gebracht met dopingleveranciers zoals dokter Fuentes. Dat klopt, maar op een bepaald ogenblik heeft hij dat afgezworen. Is het geloofwaardig als iemand dat afzweert? Neen, niet meteen. Maar als hij zegt dat hij er op een bepaald moment genoeg van gehad heeft, dat hij er niet meer mee kan leven, dan zou dat wel eens waar kunnen zijn.

Ik verwijs naar zijn getuigenissen over zijn zware depressies die hij in De Kleedkamer gedaan heeft. Hij zei dat hij in een bubbel was gaan leven en dat hij tot inzicht gekomen was dat hij de wielerwereld belazerd had.

Dat moet ook niet evident zijn, beseffen dat je de Tour gewonnen hebt op een valse manier. Ga daar maar mee om. Maar het kan dus zijn dat hij later gezegd heeft: ik zweer het allemaal af. Dat is wat hij ook vertelt in De Kleedkamer.