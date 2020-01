"Vergeten" klimgeit Rujano vergezelt Evenepoel en Sagan in Ronde van San Juan

Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel en Fernando Gaviria zijn de uithangborden van de Ronde van San Juan.



De Argentijnse rittenkoers begint op 26 januari en in dat peloton zal ook ene José Rujano rondpeddelen. Kent u de Venezolaanse klimmer nog?

Rujano maakte in de Giro van 2005 grote sier door een loodzware bergrit te winnen. De kleine Venezolaan mocht in diezelfde Giro als 3e mee op het eindpodium en nam de bergtrui mee naar huis.

Daarna versierde Rujano in 2006 een contract bij Quick-Step, maar dat was geen groot succes. Een jaar later trok de piepkleine pocketklimmer van 1m62 naar de stal van Hilaire Van der Schueren, bij Unibet.

1 keer kwam Rujano nog aan de oppervlakte: tijdens de Giro van 2011. Hij stak toen de bergritten naar de Etna en de Grossglockner op zak. Toen Rujano in 2013 in verband gebracht werd met een dopingzaak, zat zijn carrière in Europa erop.

Vorig jaar maakte Rujano een comeback, weliswaar in rittenkoersen van de 2e categorie. De laatste keer dat hij een rittenkoers van het hogere niveau afwerkte, dateert al van 2013. Daar komt dus over 2,5 weken verandering in.