Michel Wuyts: "Zie nog weinig zekerheden in programma Mathieu van der Poel"

"De onzekerheid regeert"

"Waarschijnlijk is het aan de organisatie om de komst van Van der Poel aan te kondigen. Dat is nu eenmaal eigen aan de sport."

"Op Sagan en Alaphilippe na kan ik geen groter uithangbord voor een voorjaarskoers verzinnen. Want het gaat hier wel degelijk over Mathieu van der Poel", stipt Wuyts aan.

"Want wildcards vormen momenteel de rode draad in het wegprogramma van Van der Poel. De onzekerheid regeert nog en ik vind het wat ongehoord dat je misschien wel de grootste vedette van de eendagskoersen geen startplaats kan garanderen."

"Ik zie weinig of geen zekerheden. We zijn begin januari en dan vind ik dat je als topper je programma moet kennen", merkt Michel Wuyts op wanneer hij de koerskalender van Mathieu van der Poel probeert samen te stellen.

"Tokio is de essentie in Van der Poels programma"

"Dan ga ik ervan uit dat hij zichzelf niet overbelast in het voorjaar, want daarna volgt het mountainbikeseizoen. Dat is ook een sport op 2 wielen, maar wel een totaal andere discipline, met totaal andere concurrenten. En die zijn met het oog op Tokio maar met één ding bezig: bergfietsen en niks anders."

"Verrassende keuze voor Catalonië"

Begin april zie je Mathieu van der Poel niet aan het werk in de E3 of in Gent-Wevelgem, wel in de Ronde van Catalonië.

Michel Wuyts: "Die keuze heeft me bijzonder verrast. Het zou me niet verbazen als Van der Poel die koers er zelf heeft uitgepikt. Hij wil het kortere rittenwerk een keer gaan uittesten. Vermoedelijk ambieert hij daar niet meteen het klassement, maar trekt hij vooral voor de klimkilometers naar Spanje, met de Waalse Pijl in het achterhoofd."

Maakt hij kans op de Muur van Hoei? Wuyts: "Mijn gevoel zegt dat de crosser Van der Poel nu iets te zwaar staat voor de Waalse Pijl. Daar krijg je te maken met muurhagedissen zoals Alaphilippe, Teuns en misschien ook nog Valverde."



"Maar over Van der Poel in de Waalse Pijl kan ik nog niet oordelen, omdat ik hem op zo'n slotklim nog niet aan het werk gezien heb. Dat hij op een helling van een kilometer tot anderhalve kilometer met een gemiddelde stijgingsgraad van 6 tot 8 procent 's werelds beste is, daar kan ik inkomen. Of dat ook zo is op de Muur van Hoei weten we nog niet. Dat is een klim van goed 800 meter met percentages tot 22 procent."

"Ik hoor in elk geval dat hij met goesting praat over de Waalse Pijl. En als hij denkt dat hij iets kan, dan komt het meestal ook uit", weet onze wielercommentator ook. "Van der Poel speelt graag op de verrassing, het liefst verrast hij zichzelf."