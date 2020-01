Birger Verstraete in Duitsland: "Wat ik het meest mis? Een potje kip curry!"

In 17 wedstrijden kwam Birger Verstraete 7 keer aan de aftrap bij Keulen, dat momenteel 15e staat in de competitie. “De start was goed, maar toen werd ik afgeremd door een knieblessure. Ik heb al veel goeds laten zien, maar ik wil me graag elke week kunnen tonen.”

Intussen is Verstraete wel al aangepast aan de Duitse cultuur. “Ik versta alles in het Duits, maar de taal zelf spreken is nog moeilijker. Maar ik volg lessen, want de voertaal op training is Duits. Voorts is alles hier anders: het voetbal wordt op een andere manier gespeeld, het trainen is harder, en de beleving van de fans is geweldig.”

“Voor elke thuismatch zitten er 55.000 toeschouwers in ons stadion. Voor een uitwedstrijd zoals tegen Bayern München gingen er 9.000 supporters mee. Ik heb dat nog nooit gezien. Wat me het meest pakte, was de eerste thuismatch tegen Dortmund. Ik vind ons stadion fenomenaal, het is gewoon fantastisch”, klinkt het enthousiast.