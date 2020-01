Vantornout over BK: "Denk dat Van Aert tekort zal komen in finale"

Bij Pauwels Sauzen-Bingoal hebben ze met Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout drie ijzers in het BK-vuur. "Met Wout van Aert die nog niet in topvorm is en de blessure van Toon Aerts hebben ze daar de kans van hun leven. Ik zou al zenuwachtig worden in hun plaats", zegt Klaas Vantornout.

"Je krijgt zeker niet elk jaar de kans om Belgisch kampioen te worden en ze zijn alle drie op de juiste moment in topvorm. Het wordt moeilijk om overeen te komen en het is ook opletten dat de derde hond er niet mee gaat lopen. Dat is ook een gevaarlijk spelletje. Ze moeten met het mes tussen de tanden crossen."

"Iserbyt is op het juiste moment weer in vorm, maar onderschat zeker Sweeck niet. Hij traint in Spanje en focust 200% op de kampioenschappen. Sweeck is een echte kampioenschapsrenner en beseft dat het voor hem een uitgelezen kans is. Ik verwacht zondag veel van hem."