"De nieuwe generatie? Doet altijd deugd om hen eens op hun plaats te zetten (lacht)"

"Ik was vorig jaar misschien iets te gretig"

Greg Van Avermaet begint in de Ronde van Valencia (5-9 februari) aan zijn seizoen en kiest met een hoogtestage op Tenerife voor een alternatieve voorbereiding.

"Ik voelde me daar vorig jaar heel goed bij en ik heb beslist om iets meer op hoogtestage te gaan. Dat is niet altijd makkelijk, want ik koers veel en ik heb een familie. Ik moet het goed inplannen, maar ik denk dat het een goed effect kan hebben op mijn resultaten", legt Van Avermaet aan Sporza uit.

"Met mijn conditie valt het goed mee. Ik ben iets later begonnen aan mijn voorbereiding dan anders en ik voel wel dat ik een beetje achterstand heb. Maar het doet deugd om weer een goed gevoel te krijgen op de fiets."

Van Avermaet heeft zijn aanloop naar het seizoen wat omgegooid. Was hij vorig jaar dan te vroeg in vorm? "Ik won in Valencia, ik was heel goed in Oman en de Omloop was een van mijn beste wedstrijden van het jaar. Als je dan achteraf een analyse maakt, dan kun je denken dat ik iets te vroeg in vorm was."

"Dat was misschien door omstandigheden. Met onze nieuwe ploeg wilde ik meteen goeie resultaten boeken en dus was ik misschien iets te gretig."

"Het is de bedoeling om dit jaar net iets later in vorm te zijn en om nog iets meer te pieken naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik zal sowieso goed zijn in de eerste koersen, want ik ben altijd constant, maar ik probeer iets frisser te zijn in de grote klassiekers."