BK-verhalen: helikopter in Koksijde, Mario Vantornout en de rug van Nys

In 2011 won Niels Albert het BK veldrijden in Antwerpen. Komende zondag is het strand van Sint-Anneke weer het decor voor het Belgische gevecht, maar wat is er sinds die laatste Antwerpse passage allemaal gebeurd in de BK-geschiedenis?

Kruibeke 2019: Aerts klopt Van Aert na een beklijvend duel

Hoe zat het nu ook weer vorig jaar? Wout van Aert leek in 2019 in de modder van Kruibeke op weg naar 4 op een rij, maar Toon Aerts gaf zich niet gewonnen en speelde voortdurend haasje-over met de wereldkampioen. Uiteindelijk brak de veer het eerst bij Van Aert.

Koksijde 2018: helikopter hindert Van Aert voor de start

Dat Wout van Aert in 2018 zijn 3e driekleur mag bijschrijven, is geen verrassing. Aan de luchtmachtbasis van Koksijde stak een landende helikopter wel nog bijna stokken in de wielen. Net toen Van Aert zich naar de start wilde begeven, werd zijn weg uit veiligheidsoverwegingen versperd. Van Aert geraakte uiteindelijk net op tijd aan de start.

Oostende 2017: BK ligt na een halve ronde al in een beslissende plooi

Lille 2016: Eerste titel van Van Aert bij de profs in thuisbasis

Op 21-jarige leeftijd pakt Wout van Aert zijn eerste driekleur bij de profs. Hij doet dat in "zijn" Lille. Van Aert liet na afloop zijn emoties de vrije loop. Voor de man van het seizoen was het de eerste Belgische titel uit zijn carrière: bij de jeugd kroonde hij zich nooit tot de beste crosser van België.

Erpe-Mere 2015: het slinkse manoeuvre van Vantornout

In de aanloop naar het BK van 2015 is Klaas Vantornout ziek en onzichtbaar, maar de Belgische titelstrijd haalt weer het beste naar boven in de West-Vlaming. Het beste, maar ook het sluwste. In de finale gooit Vantornout zijn fiets voor de neus van Rob Peeters en Wout van Aert. Vantornout doet op die manier de deur dicht, een "De Clercq'ske", zeggen onze commentatoren. Vantornout is weg en aan de finish staat hem applaus én boegeroep te wachten.

Bekijk hier nog eens het incident met Vantornout:

Waregem 2014: Albert draait volledig in de soep

In Waregem pakt Sven Nys zijn 9e (en uiteindelijk laatste) driekleur. Nys is heer en meester in West-Vlaanderen. Concurrent Niels Albert beleeft een baaldag en houdt de eer aan zichzelf: hij geeft op.

BK bij de beloften: Van Aert rebelleert na valse start

Op dat BK van 2014 koerst Wout van Aert nog bij de beloften. Nu ja, koersen... Van Aert laat zich op een valse start betrappen en mag niet meer meefietsen. De 19-jarige Van Aert springt toch nog op zijn fiets, maar werd na een rondje tegengehouden door de jury. Niet Van Aert, wel Jens Adams werd dat jaar Belgisch kampioen bij de beloften.

Mol 2013: daar is kampioenschapsman Vantornout

"Albert is niet super", schreeuwt Mario De Clercq naar Klaas Vantornout. De boomlange Vantornout is de bliksemafleider voor ploegmaat Kevin Pauwels, maar voelt die dag zijn benen niet. Wereldkampioen Niels Albert en Sven Nys - net hersteld van ziekte - stellen vast hoe Vantornout iedereen verbaast.

Hooglede-Gits 2012: alarm bij Wellens, de rug van Nys

Dat het BK van 2012 bewogen is, is een understatement. De BK-koorts bereikt daags voor de titelstrijd al een kookpunt: Bart Wellens werd het slachtoffer van een koortsaanval en werd aan de vooravond van het BK opgenomen in het ziekenhuis. "Daar werd zelfs even voor zijn leven gevreesd", reageerde ploegmanager Hans van Kasteren op de vermoedelijke bloedvergiftiging. Wellens staat uiteraard niet aan de start, maar ook achter de naam van topfavoriet Sven Nys staat er plots een vraagteken. De ochtend van het BK blokkeert Nys' rug tijdens de stretching. Nys zit in zak en as, rept zich naar zijn kinesisten en zij lappen Nys uiteindelijk weer op. Met succes. "Ik was echt in paniek", vertelt Nys over die moeizame BK-ochtend.

Antwerpen 2011: Albert neemt de spanning snel weg, Nys zakt helemaal weg

Het laatste BK in Antwerpen dateert dus van 2011. Niels Albert was toen ongenaakbaar op het strand van Sint-Anneke. Sven Nys kende een offday en gaf op. In Antwerpen boekte Albert zijn enige Belgische titel bij de profs.