Ploegleider Meersman over relletje tussen Iserbyt en Sweeck: "Alles uitgepraat"

Eli Iserbyt finishte gisteren achter Van der Poel als tweede in Diegem en wees achteraf -tussen de lijnen- naar ploegmaat Laurens Sweeck als medeoorzaak voor zijn nederlaag.

Ploegleider Gianni Meersman voor de start van de cross in Bredene (waar Iserbyt en Sweeck niet meereden): "Het verhaal is vooral een beetje opgeklopt door de media, vind ik. Het zit zo: Eli (Iserbyt, red) had gewoon een superdag. Op een gegeven moment vond hij dat Laurens (Sweeck, red) moest overnemen, maar die kon dat toen niet. Laurens had een mindere start en hij zat volledig à bloc. Eli zijn benen deden geen pijn en die van de rest wel."

"Meteen na de wedstrijd is alles uitgepraat met iedereen samen. Dat is heel belangrijk. Ik denk niet dat dit iets is dat gaat blijven hangen. Al een heel seizoen loopt alles perfect. We hebben al veel mooie wedstrijden gewonnen en al vaak op het podium gestaan. In de DVV-Trofee in Brussel (op 5 januari, red) gaan we tonen dat we er opnieuw als blok staan."