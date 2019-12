Ambras in de klas bij Pauwels Sauzen-Bingoal? "Anders had ik niet gelost"

"We hebben gezien dat Michael Vanthourenhout net voor halfweg cross Laurens Sweeck op sleeptouw nam", geeft Michel Wuyts zijn lezing van de feiten. "Hij verzond een uitnodiging. Dat is gebeurd. Dan denk je, Sweeck is de kopman. Hij staat goed in het klassement. De kaart Sweeck wordt getrokken."

"Is er dan een ploegleider, Gianni Meersman, langs de kant gaan roepen: "We trekken de kaart van Sweeck. We spelen op veilig voor het klassement?". Moest ook Iserbyt daaraan meewerken?"

Herygers: "Iserbyt geeft daar dan geen gehoor aan. En hij steekt dan een vingertje op of wat was het daar allemaal. Dan gaat ieder zijn eigen weg. Maar wat is er eigenlijk veranderd? Ze zijn nog ronden aan het rijden geweest, maar wat verandert er in de uitslag? Behalve dan dat ze Sweeck een hak hebben gezet."