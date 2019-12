Paul Herygers: "Kan Wout van Aert het BK winnen? Ik zeg volmondig ja"

"De grote winnaar van de voorbije crossen is: de cross zelf", zegt Michel Wuyts. "Er zullen nogal wat twijfelaars geweest zijn die de cross weer in de armen gesloten zullen hebben. Voor wie wel paste: jammer, jullie hebben wat gemist." "In de eerste plaats hebben we dat aan hem (Van der Poel) te danken, maar ook aan de heropbloei van enkele figuren."

1. Toon Aerts

"Hoe goed is die teruggekeerd van zijn stage uit Spanje. Die was zo goed als de koning zelf", vindt Wuyts. Paul Herygers: "Zeg dat wel! In het zand van Zonhoven, iets wat normaal gezien zijn ding niet is, speelde hij al mee en daarna volgde nog een reeks topprestaties." "Van die gebroken ribben zal hij wel enkele weken last hebben. In Zolder heeft hij al bewezen dat hij meer pijn kan verdragen dan normale mensen. Hij is nog van die generatie die de pijn kan verbijten. Hij zal binnen de kortste keren beter zijn en snel weer de oude Toon zijn."

2. Eli Iserbyt

Wuyts: "Bij Eli Iserbyt dacht je, zeker na Zolder: die is bergaf aan het gaan. Maar dan: woops! Een dag nadien biedt hij toch weer weerwerk aan Van der Poel. Dat is eigen aan die zware eindejaarsperiode. Het is een dag niets en dan weer een dag alles." "Toen hij werd weggedragen in Namen, dacht we: die zien we de eerste weken niet terug", bekent Herygers. "Maar het typeert hem dat hij nu toch weer dit laat zien. Ik vind zijn prestatie even sterk als dat wat hij in de eerste WB-crossen liet zien. Zó tegenspartelen tegen Van der Poel: héél sterk."

3. Wout van Aert

Wuyts: "De meeste ogen in Loenhout waren op Wout van Aert gericht. Die heeft de voorbije maanden in wanhoop geleefd, sinds die val in de Tour de France. Ik had hem niet zo hoog ingeschat. Ik dacht dat hij al tevreden was geweest als hij met een goed gevoel de cross had afgewerkt. Maar dat was wel wat anders!" Herygers: "Amai, hoe is die voor de dag gekomen! Voor de start spraken iedereen voorzichtig over een top 10, maar dat hij uiteindelijk 5e wordt hadden weinigen verwacht. Als je weet vanwaar hij komt..." "Anderhalve maand zag ik hem bij mij in de buurt op de brug van de E3 en deed alles nog pijn. Wat heeft hij de laatste maand allemaal voor elkaar gekregen. Hopelijk heeft dat niet té veel energie gevergd. Zoals hij nu rijdt, mag hij opnieuw beginnen te dromen om nog ergens een prestatie neer te zetten." Op het BK al? Kan hij daar al meteen winnen? "We spreken over Wout van Aert. Dat is geen gewone kerel. Getalenteerd tot en met en wilskracht, veel meer dan eender wie. Ik zeg dus volmondig "ja", ook al heeft hij tegen dan maar 2 uur competitie in de benen."

4. Mathieu van der Poel

"De strafste prestatie in Loenhout blijft natuurlijk die van Van der Poel", zegt Michel Wuyts. "Het zal je maar overkomen: je laat het hele peloton uit hoffelijkheid passeren, raapt je fiets op en begint aan de achtervolging. Je verwacht het van hem, maar je moet het toch maar doen." "Nochtans, Van der Poel heeft in interviews aangegeven dat hij nog altijd niet dat prettige gevoel van vorig seizoen heeft. Ik geloof hem. We zagen een paar fantastische ronden in Koksijde en ook hier was een indrukwekkende inhaalrace. Maar soms was het toch ook stroef." "Het is uiteraard meer dan voldoende", vindt Paul Herygers. "Ik zelf zie niet dat het nog beter kan. Bovendien, als hij deze periode heeft afgewerkt, zal hij daar beter van geworden zijn en op een wolk leven."