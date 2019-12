Sportiviteit troef! Stybar brengt Aerts ten val, maar neemt hem daarna op sleeptouw

Stybar brengt Aerts ten val net na de start

Bij het indraaien van de eerste bocht trapt Zdenek Sybar naast zijn klikpedaal. Wereldbeker-leider Toon Aerts zit in zijn spoor en komt door het manoeuvre van de Tsjech ten val. Aerts, die al zwaar gehavend was voor de start, moet vanaf de laatste positie beginnen aan een inhaalrace.

Stybar doet teken naar Aerts: "Neem mijn wiel"

Stybar voelt zich schuldig en wil Toon Aerts helpen in zijn achtervolgingstocht. De Tsjech doet teken: "Neem mijn wiel." De Belgische kampioen heeft dat meteen in de smiezen en grijpt het wiel van Stybar vast.

Wuyts: "De kopman (Aerts) en zijn adjunct (Stybar)"

Stybar rijdt zich de ziel uit zijn lijf voor Toon Aerts. Stybar kijkt even om en Aerts doet teken dat hij moet doorrijden. "De kopman en zijn adjunct", omschrijft Michel Wuyts het. "Dat is op basis van vriendschap en collegialiteit. Ze komen elkaar weleens tegen in de Kempen, denk ik."

Toon Aerts (14e) redt leiderstrui: "Mooi gebaar van Stybar"

Na een lange strijd komt Toon Aerts binnen als 14e. En dat met 2 gebroken en 2 gebarsten ribben. "Ik was eerst kwaad na die val", blikt Aerts terug op zijn cross. "Er reden enkele renners op me in. "Waar blijft het respect?", was mijn eerste reactie. Maar ik ben Stybar dankbaar voor het werk dat hij daarna geleverd heeft voor mij."