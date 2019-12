Boston Celtics delen kerstklets uit aan kampioen Toronto

In de NBA sparen ze de lekkerste hapjes op voor tijdens de kerstperiode en zo mochten op kerstdag de Boston Celtics en Toronto Raptors opdraven. Geen cadeau voor de kampioen, die aan een wisselvallig seizoen bezig is. Niet echt een verrassing, want de Raptors verloren in de zomer sterspeler Kawhi Leonard.

Aan de andere kant vinden we met de Boston Celtics een team dat aan een opmars bezig is, weliswaar zonder uitgesproken sterren. De beginfase in het Air Canada Center was nog wel voor de thuisploeg, maar tegen het einde van het eerste quarter namen de Celtics over, om daarna steeds verder weg te lopen.

De grote man bij de Celtics was Jaylen Brown, die aftikte op 30 punten. Bij de bezoekers waren er 6 spelers die meer dan 10 punten scoorden, een mooi bewijs dat het gevaar bij Boston vanuit alle hoeken kan komen.

De Celtics verstevigen door hun zege hun 2e plaats in de Eastern Conference, weliswaar op ruime afstand van leider Milwaukee. Toronto zakt terug van de 4e naar de 6e plek.