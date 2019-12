Ervaren Alan Pardew moet ADO Den Haag in Eredivisie houden

Voor ADO Den Haag is het vijf voor twaalf in de Eredivisie. De club staat na 18 matchen op de voorlaatste plaats. Om het tijd te keren kiest de club voor Engelse ervaring. Alan Pardew tekende een contract tot het einde van het seizoen.

Pardew zat sinds april 2018 zonder club na zijn ontslag bij West Bromwich Albion. Hij volgt bij ADO Fons Groenendijk op, die begin deze maand zijn functie als hoofdtrainer per direct neerlegde. In februari 2017 werd Groenendijk aangesteld als opvolger van Zeljko Petrovic.

Pardew begon zijn carrière als trainer in 1999 bij Reading en stond daarna aan het roer bij achtereenvolgens West Ham United, Charlton Athletic, Southampton, Newcastle United, Crystal Palace en West Bromwich Albion. Als coach van Newcastle werd de Engelsman in het seizoen 2011-2012 zelfs voor het eerst in de clubhistorie tot Manager van het Seizoen gekroond in de Premier League.

Tijdens zijn spelersloopbaan droeg Pardew het shirt van onder meer Crystal Palace, Charlton Athletic en Tottenham Hotspur.