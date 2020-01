Team van Tien (3): wie waren beste vleugelspelers van het decennium?

Beste vleugelspeler (1): Kevin De Bruyne

Tegenwoordig speelt Kevin De Bruyne voornamelijk in de as van het veld, maar in zijn begindagen bij Racing Genk werd hij vooral als linkervleugelspeler uitgespeeld. "Het hoeft geen betoog waarom deze klasbak in deze ploeg moet staan", stelt Stef Wijnants.

"Al bij Genk toonde een jonge De Bruyne dat hij naast een verfijnde techniek over een minutieuze passing, een passionele winnaarsmentaliteit en een groot spelinzicht beschikte."

"Zelfs als ontluikend tienertalent al een klasse apart in het kampioenenjaar van Genk", vindt Peter Vandenbempt. "Allesbepalend met dribbels, briljante openingen, assists en heerlijke goals."

"We hoeven daar eigenlijk weinig woorden aan vuil te maken", zegt Tom Boudeweel. "Ik heb hem zien opgroeien als jeugdspeler en toen wist je het al." Eddy Snelders: "Een magische techniek, veel doorzicht, slim en perfect tweevoetig: wereldklasse."

