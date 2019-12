Stéphane Peterhansel moet het zonder zijn vrouw doen in Dakar-rally

Stéphane Peterhansel is een legende in de Dakar-rally. De Fransman won de Dakar-rally in totaal dertien keer, zes keer met de motor en zeven keer met de auto. Dit jaar had hij zijn vrouw Andrea aan zijn zijde in de auto, maar zij mag niet starten in de Dakar-rally.

Andrea Peterhansel werd in 2004, onder haar meisjesnaam Mayer, vijfde in de Dakar voor wagens. De Duitse kreeg bij een routinecontrole slecht (medisch) nieuws te horen. Het team X-Raid Mini JCW wilde verder geen details vrijgeven. "We hebben tot op het laatste moment gewacht, maar Andrea kan niet meedoen. Haar gezondheid heeft voorrang."

Peterhansel zal ditmaal op 5 januari in Jeddah starten met de Portugees Paulo Fiuza aan zijn zijde. De Dakar-rally vindt dit jaar voor het eerst helemaal in Saudi-Arabië plaats. Op 17 januari kennen we de winnaars in Riyad.