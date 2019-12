Dat ging snel: Carlo Ancelotti heeft werk gevonden als coach van Everton

Carlo Ancelotti kreeg op 11 december zijn C4 in Napels, een dag na de 4-0-overwinning tegen KRC Genk in de Champions League en de bijhorende kwalificatie voor de volgende ronde.

De 60-jarige Italiaan stond op dat moment al een tijdje zwaar onder druk door de zeer wisselvallige resultaten in de Italiaanse competitie.

Op het moment dat Ancelotti de laan uitgestuurd werd, stond Napoli op de 7e plaats. Van zijn laatste 7 competitiewedstrijden had Napoli er geen enkele gewonnen.

Maar lang zal het ontslag in Zuid-Italië niet nazinderen bij Ancelotti, want vandaag is de man al aangekondigd als de nieuwe trainer van Everton. Ancelotti krijgt een contract voor liefst 4,5 jaar in Goodison Park.

Ancelotti neemt de positie in van de Portugees Marco Silva, die ontslagen werd na de derbynederlaag tegen Liverpool eerder deze maand. Everton staat 16e, 3 punten boven de degradatiestreep.