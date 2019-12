Bern is geen kandidaat voor nieuwe Wereldbeker veldrijden: "Te duur"

Organisator Christian Rocha is heel open over waarom Bern niet meestapt in het nieuwe verhaal. "De geplande hervormingen leiden tot enorme extra kosten. De marketingrechten blijven dezelfde, maar de kosten voor de WB in Bern zouden met zo'n 50.000 Zwitserse frank stijgen."

"Bovendien zou het prijzengeld de komende drie jaar ook met 30.000 euro omhoog gaan. Ons budget is al beperkt, dat kunnen we niet aan." Maar Rocha haalt niet enkel financiële redenen aan.

"De hervorming is enkel gebaseerd op Belgische voorwaarden, het gaat alleen om business, niet meer om de sport. Er zijn twee grote problemen: de voorwaarden over de organisatie werden pas op 6 november bekend gemaakt en iedereen kreeg dus slechts 1 maand de tijd om een dossier samen te stellen."

"En ten tweede de UCI heeft zijn belofte niet gehouden van het voorgaande jaar dat meerjarige contracten zouden afgesloten worden met de organisaties. Dat is niet het geval. Flanders Classics wil geen meerjarige contracten afsluiten. Ook het feit dat we pas op eind januari 2020 zouden weten waar we aan toe zijn, dat is te laat."