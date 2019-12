Ronde van Noorwegen gaat niet door in 2020: "Erg teleurgesteld"

"We gaan nu al onze tijd en inspanningen besteden aan het verwerven van genoeg partners en publieke steun om de Ronde van Noorwegen in 2021 te organiseren", laat de organisatie optekenen. De Noorse rittenkoers stond tijdens de laatste week van mei op de kalender.

"We hebben bekeken of we komend seizoen een kleinere versie van de koers konden organiseren met de middelen die we tot nu bijeen wisten te krijgen, maar dat bleek niet mogelijk. Het financiële risico was te groot. Natuurlijk zijn we erg teleurgesteld."

Alexander Kristoff is voorlopig de laatste eindwinnaar van de Ronde van Noorwegen. Hij won dit jaar voor Kristoffer Halvorsen en Edvald Boasson Hagen.